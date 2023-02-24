Медики боятся выводить Костомарова из комы, так как фигурист может сразу умереть
2023-02-24 10:39
Врачи, которые борются за жизнь олимпийского чемпиона Романа Костомарова, не могут решиться на то, чтобы вывести спортсмена из состояния медикаментозного сна, так как "организм пациента умирает".
Фигуристу Роману Костомарову с каждым днем становится все хуже и хуже.
В настоящее время звезда ледовых шоу подключен к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме.
Медики опасаются, что, если станут выводить знаменитость из этого состояния, он погибнет.
Врачи надеются на иммунную систему спортсмена, так как если она не справится, никакие лекарства не помогут.
Опубликовано: Наталья Гончарова