Великобритания вводит новые санкции против россиян: в черном списке 92 физических и юридических лица

Под санкции попали в том числе несколько членов руководства госкорпорации "Росатом". Новость сообщается изданием ТАСС.

В пятницу на сайте британского правительства было размещено сообщение о введении ограничительных мер в отношении 92 физических и юридических лиц РФ.

В этот перечень попали и отдельные члены руководящих органов "Росатома".

В заявлении подчеркивается, что "Росатом" тесно связан с военно-промышленным комплексом, "в том числе через Александра Новака, который одновременно является членом наблюдательного совета и вице-премьером в администрации Путина".

Под санкциями находятся также "руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и других представителей российской элиты".

В черный список попали руководители российских компаний "Ростех" и "Алмаз-Антей", управляющий директор Nord Stream AG, Алексей Дюмин, занимающий пост губернатора Тульской области, четыре банка России, в том числе МТС-банк.