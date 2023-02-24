В Нью-Йорке хотят ввести дополнительные транспортные сборы за стояние в уличных пробках

Город известен как один из самых перегруженных транспортом в США, автомобилисты проводят в дороге больше времени, чем в любом другом населенном пункте.

Нью-Йорк известен тем, что в нем одни из самых загруженных дорог в США, водители здесь проводят в пути больше времени, чем в других городах. Но меры, которые планируется принять в будущем году, могут сократить и то, и другое.

Тарифы на проезд в заторах, согласно которым частные транспортные средства, въезжающие в центр Манхэттена в рабочее время, будут обязаны платить сбор, находятся на завершающей стадии рассмотрения Федеральным управлением автомобильных дорог.

Окончательное утверждение проекта ожидается весной этого года.

Сторонники плана по снижению заторов говорят: если он будет успешно реализован как в Лондоне и Сингапуре, это может показать американским городам путь к сокращению трафика, улучшению общественного транспорта и снижению загрязнения окружающей среды.

Предлагаемая система взимания платы может быть запущена к концу года.

Но есть и те, кто возражает против решения транспортной проблемы таким путем - это жители пригородов Нью-Йорка, политики соседних штатов и даже некоторые жители Нью-Йорка, изначально поддержавшие повышение платы за проезд в часы пик.

Нью-Йорк - один из самых зависимых от транзита город США. 58% пассажиров пользуются общественным транспортом, тогда как в среднем по стране 5%.

Но старейшая в стране система метрополитена стареет, системы сигнализации и бесконечные ремонтные работы приводят к снижению надежности и замедлению обслуживания. При этом лишь четверть станций метро в системе доступны для инвалидных колясок.

Аналитик по транспорту Чарльз Команофф смоделировал, как цены на пробки повлияют на количество легковых и грузовых автомобилей, въезжающих в нижнюю половину Манхэттена.

По его оценкам, установление тарифов на пробки позволит сократить выбросы углекислого газа в Нью—Йорке на 1 миллион метрических тонн в год - это эквивалентно полному снятию с дорог 216 000 автомобилей.

Доходы от сборов, отметил эксперт, будут использованы для улучшения обслуживания общественного транспорта, что побудит больше пассажиров пользоваться транспортом вместо своего автомобиля.