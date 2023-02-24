Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России

Великобритания ввела санкционные ограничения против 92 физических и юридических лиц России, куда попали руководители «Росатома», оборонных компаний «Ростех», «Алмаз-антей» и четырёх банков.

В пятницу, 24 февраля 2023 года, министр иностранных дел Соединённого Королевства Джеймс Клеверли объявил о новом пакете санкций против 92 физических и юридических лиц Российской Федерации.

Под британские санкционные ограничения попали руководители высшего звена государственной корпорации «Росатом», а также главы двух крупнейших российских оборонных компаний «Ростех» и «Алмаз-антей», четырёх банков и других представителей российской элиты.

Помимо прочего, Соединённое Королевство ввело запрет на экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотных летательных аппаратов.