По Америке распространяется филадельфийский зомби-наркотик

Транквилизатор для животных используется как добавка к запрещенным веществам, и усугубляет состояние наркоманов вплоть до потери конечностей.

Считается, что идея подмешать транквилизатор ксилазин в героин и фентанил возникла в Пуэрто—Рико. Сегодня этот препарат составляет 90 процентов поставок наркотиков в Филадельфию. Он уже добрался и до наркопритонов Нью-Йорка.

При этом в список контролируемых веществ этот транквилизатор для животных Управлением по борьбе с наркотиками Америки не включен.

Как отмечают журналисты американских СМИ, он превращает фентанилзависимых в “зомби”. У них появляются раны на ногах, опухают руки.

Однажды вы осознаете, что просыпаетесь с большими дырками по всему телу, - рассказала представителям СМИ 48-летняя Дженнет Фрис, которая получает помощь по уходу за ранами в профилактическом пункте Филадельфии.

Координатор по профилактике передозировок в некоммерческом агентстве Шон Вестфал рассказал: идея подмешивать ксилазин в героин и фентанил появилась в Пуэрто-Рико еще до того, как в Филадельфии появилось это успокоительное для животных.

Добавление лошадиного транквилизатора, чего-то более успокаивающего, заставляет дольше чувствовать состояние эйфории, - отметил Вестфал.

Бездомный американец Эль Малик впервые попробовал фентанил в Сиэтле. Сегодня он заметил, что его руки распухли примерно в три раза больше нормального размера. По словам мужчины, врачи предупредили его об инфекции, которая может привести к ампутации.

Журналисты также увидели любителей наркотиков, которые потеряли ноги.

При этом они подчеркивают: Управление по борьбе с наркотиками США не внесло ксилазин в список контролируемых веществ.