Садальский опубликовал кадр картины Москва слезам не верит, который был вырезан из показа

Актер Станислав Садальский поделился кадром фильма "Москва слезам не верит", который был вырезан из показа.

Станислав Садальский продемонстрировал один кадр из картины "Москва слезам не верит", которая в свое время завоевала "Оскара".

Оказывается, этот эпизод не вошел в показ фильма, так как его вырезали.

На снимке позируют герои актеров Ирины Муравьевой и ее экранного мужа Александра Фатюшина.

Это сцена, когда хоккеист Сергей Гурин раздает поклонникам автографы в зимний день. Обращает на себя внимание дорогая верхняя одежда персонажей фильма.