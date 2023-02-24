Садальский опубликовал кадр картины Москва слезам не верит, который был вырезан из показа
2023-02-24 11:12
Актер Станислав Садальский поделился кадром фильма "Москва слезам не верит", который был вырезан из показа.
Станислав Садальский продемонстрировал один кадр из картины "Москва слезам не верит", которая в свое время завоевала "Оскара".
Оказывается, этот эпизод не вошел в показ фильма, так как его вырезали.
На снимке позируют герои актеров Ирины Муравьевой и ее экранного мужа Александра Фатюшина.
Это сцена, когда хоккеист Сергей Гурин раздает поклонникам автографы в зимний день. Обращает на себя внимание дорогая верхняя одежда персонажей фильма.
Опубликовано: Наталья Гончарова