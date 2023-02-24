ГПК: за год СВО в Беларусь прибыло 84 тысячи граждан Украины

Госпогранкомитет сообщил, что за год спецоперации России на Украине в Беларусь прибыло 84 тысячи украинцев.

24 февраля пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что с 24 февраля прошедшего 2022 года белорусская сторона приняла 84 020 граждан Украины, среди которых все те, кто обратился за помощью в структуры, обеспечивались местами для временного проживания.

Отмечается, что на территорию Беларуси прибыло через украинско-белорусскую границу — 15 890 украинцев, транзитом через Польшу — 53 407, через Литву — 11 936, через Латвию — 2 787.

В Госпогранкомитете добавили, что кроме граждан Украины, Беларусь пропускала без необходимых для пересечения границы документов на свою территорию других иностранцев, нуждающихся в помощи.