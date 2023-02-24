США выдвинули в кандидаты Всемирного банка этнического индуса

Это Аджай Банга. Он является сикхом, носит тюрбан и окладистую бороду. Свою карьеру финансист начал в Nestle в Индии.

По словам властей США, кандидат Соединенных Штатов на пост главы Всемирного банка Аджай Банга руководил крупными учреждениями и "помог вовлечь 500 миллионов небанковских людей в цифровую экономику".

Те, кто с ним работал, описывают Бангу как прямолинейного лидера, способного работать с людьми разных культур.

63-летний банкир прошел необычный путь. Он Родился в Пуне - недалеко от Мумбаи. Его отец был офицером индийской армии, и в детстве семья регулярно переезжала.

Банга является сикхом, носит тюрбан и окладистую бороду. Свою карьеру он начал в Nestle в Индии, занимался продажами и маркетингом, а затем перешел в PepsiCo и в конечном итоге присоединился к Citigroup в 1996 году.

Там он прошел путь до главного исполнительного директора Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде чем присоединиться к Mastercard в 2009 году в качестве главного операционного директора. А год спустя уже был назначен ее исполнительным директором.

В 2021 году финансист присоединился к частной инвестиционной компании General Atlantic.

Выдвижение Банги кандидатом на пост президента Всемирного банка произошло после того, как нынешний глава Всемирного банка Дэвид Малпасс недавно объявил, что уйдет в отставку почти на год раньше срока.

Его стиль работы - "доводи дело до конца", - заявил Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.

Следующему президенту Всемирного банка нужно будет "объединить очень большую группу стран вокруг общей повестки дня", считает научный сотрудник Центра глобального развития Клеменс Ландерс.

Выдвижение кандидатов продолжится до 29 марта.