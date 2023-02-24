Моравецкий прибыл в Киев с официальным визитом

Украинские СМИ сообщили, что в Киев с официальным визитом прибыл польский премьер Матеуш Моравецкий.

В пятницу, 24 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий прибыл в столицу Украины.

Отмечается, что Моравецкий встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём на Михайловской площади и почтил память погибших украинских бойцов у Златоверхого монастыря.