Сон продлевает жизнь: ученые установили, что он может добавить 5 лет

Люди, которые ощущают себя здоровыми, спят от семи до восьми часов каждую ночь, не испытывают трудностей с засыпанием.

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что хороший ночной сон может продлить жизнь на долгие годы. Согласно новому исследованию, он может добавить почти пять лет для мужчин и более двух лет для женщин.

Исследователи изучили данные более чем 170 000 человек и обнаружили, что те, кто наслаждался качественным сном, жили дольше всех. И наоборот - 8 процентов смертей от любой причины могут быть связаны с плохим режимом сна.

Люди, которые ощутили наибольшую пользу, спали от семи до восьми часов каждую ночь, не испытывали трудностей с засыпанием.

Они также не принимали никаких снотворных препаратов и сообщали, что чувствовали себя хорошо отдохнувшими после пробуждения по крайней мере пять дней в неделю.

Если у людей идеальные привычки сна, у них больше шансов прожить дольше, - сказал научный сотрудник Гарвардской медицинской школы и соавтор исследования, доктор Фрэнк Киан. Я думаю, что эти результаты подчеркивают, что просто поспать достаточное количество часов недостаточно. Нужно иметь спокойный сон и не испытывать особых проблем с засыпанием.

Ученым известно, что недостаток сна увеличивает риск ряда жалоб на здоровье, таких как высокое давление, болезни сердца, ожирение и диабет.

Оценка пользы хорошего сна для продолжительности жизни была проведена впервые. Предыдущие исследования показали, что слишком мало или слишком много сна может негативно сказаться на работе сердца.

И всего одной ночи плохого сна достаточно, чтобы вызвать всплеск химического вещества в мозге, связанного с болезнью Альцгеймера.

Люди с апноэ во сне, состоянием, при котором люди неоднократно прекращают дышать ночью, подвержены риску развития легких когнитивных нарушений в среднем на 10 лет раньше, чем люди без расстройства сна.