Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС оказывает военную и финансовую помощь Украине не для того, чтобы разрушить Россию.

24 февраля глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Periódico de Catalunya заявил, что ЕС поддерживает киевский режим «не для того, чтобы добиться политических изменений в России, и, откровенно говоря, мы не хотим разрушения России».

Боррель также отметил, что одна из 27 стран-участниц Евросоюза выступает против антироссийских санкционных ограничений, считая, что они абсолютно неэффективны и ЕС, введя их, «выстрелил себе в ногу».