Какую из улиц в Москве во времена СССР называли «Бродвеем»

Так называли улицу Горького. Стиляги в пятидесятых годах прошлого века свои променады по ней называли «хилять по Броду».

Адрес московского «Бродвея» советских времен раскрыла Мослента со ссылкой на группу «Москва: История Москвы» в ВК.

Как выяснилось, так называли тогда улицу Горького, которую в девяностых вновь переименовали в Тверскую. Это наименование улице дали представили молодежной субкультуры пятидесятых - так называемые стиляги.

Здесь гуляла молодежь, которой хотелось быть как можно ближе к культуре запада. Эти парни и девушки всегда выделялись в толпе, одевались модно и ярко, слушали музыку западных исполнителей, — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, особо популярной у стиляг была та часть улицы, которая проходит от Госдумы до Пушкинской площади.

Прогулки по центру Москвы тогдашние модники называли "хилять по Броду".