Ирина Муравьева рассказала, какая известная всем роль была для нее самой неприятной

Это роль Нали Клюевой из «Самой обаятельной и привлекательной». Актриса долго не могла с ней примириться, но затем пересмотрела ленту и полюбила героиню.

Актриса Ирина Муравьева заявила, что ей было некомфортно сниматься в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». На своем творческом вечере она призналась, что долго не давала согласие на роль в этом фильме, сообщает 5-tv.ru.

Было время, когда хотелось новых форм, а тут все происходит в каком-то конструкторском бюро. Кто-то там хочет выйти замуж, и говорит про это открыто. Мне казалось это так стыдно, — поделилась артистка.

Она также отметила, что все-таки согласилась, потому что режиссер настаивал, а другой работы на тот момент у нее не было.

После выхода фильма на экраны Муравьева поняла: ей это не нравится и любое упоминание о фильме ее вгоняло в краску.

Чтобы примирить себя с этой работой, актрисе понадобилось несколько лет, а также просмотр ленты в одиночку. Актриса закрылась в комнате, пересмотрела картину и… влюбилась в нее.