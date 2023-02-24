Ирина Муравьева рассказала, какая известная всем роль была для нее самой неприятной
Это роль Нали Клюевой из «Самой обаятельной и привлекательной». Актриса долго не могла с ней примириться, но затем пересмотрела ленту и полюбила героиню.
Актриса Ирина Муравьева заявила, что ей было некомфортно сниматься в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». На своем творческом вечере она призналась, что долго не давала согласие на роль в этом фильме, сообщает 5-tv.ru.
Было время, когда хотелось новых форм, а тут все происходит в каком-то конструкторском бюро.
Кто-то там хочет выйти замуж, и говорит про это открыто. Мне казалось это так стыдно, — поделилась артистка.
Она также отметила, что все-таки согласилась, потому что режиссер настаивал, а другой работы на тот момент у нее не было.
После выхода фильма на экраны Муравьева поняла: ей это не нравится и любое упоминание о фильме ее вгоняло в краску.
Чтобы примирить себя с этой работой, актрисе понадобилось несколько лет, а также просмотр ленты в одиночку. Актриса закрылась в комнате, пересмотрела картину и… влюбилась в нее.
Поняла, что не надо так уж серьезно относиться к жизни, — добавила актриса.
Опубликовано: Светлана Гарусева