Мороз нашла жениха, который богаче ее экс-супруга Богомолова

Дарья Мороз встречается с виртуозом-аккордеонистом Петром Дрангой, который имеет более солидное состояние, чем бывший муж актрисы, режиссер Константин Богомолов, который сейчас женат на Ксении Собчак.

Актриса Дарья Мороз счастлива в отношениях с известным аккордеонистом Петром Дранга.

Любимый артистки - представитель творческой профессии, и с ним Дарью свела работа.

Петр стал продюсером спектакля "Фрида", главную роль в котором с осени стала играть его нынешняя избранница.

Возлюбленные явились вместе на премьеру очередной части многосерийной картины "Содержанки", где теплых чувств друг к другу не скрывали.

По оценкам, Дранга более завидный мужчина в финансовом плане, чем бывший муж Мороз, театральный режиссер Константин Богомолов.