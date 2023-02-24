Подросток и его отец обнаружили в воде сейф с деньгами и вернули находку владельцу
Джордж Тиндейл увлечён магнитной рыбалкой, и 15-летнему подростку нравится, вооружившись магнитами, искать в воде скрытые от глаз сокровища.
Житель Грантема (Линкольншир, Англия) нашёл нечто совсем уж интересное. Вместе с отцом Кевином подросток прочёсывал реку Уитэм и обнаружил старый сейф.
Ящик был полон грязи и ила, но не только. Там нашёлся мешочек с не совсем привычными деньгами — австралийскими долларами на сумму 2500.
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Отец и сын решили не присваивать чужую собственность и попытались найти человека, которому принадлежит сейф.
В сейфе нашлись также сертификат на дробовик и несколько банковских карт, срок действия которых истёк в 2004 году.
С помощью старых карт Джордж и Кевин вышли на бизнесмена Роба Эверетта, офис которого был обокраден в 2000 году — именно тогда и исчез сейф.
Хотя пропажа до сих пор не была найдена, преступника давно арестовали и приговорили к тюремному заключению.
Роб, получивший назад свои деньги, не устаёт благодарить добряков, которые доказали ему, что в нашем мире остались честные люди.
Помимо денежного вознаграждения, которое бизнесмен вручил отцу и сыну, он пожелал сделать кое-что хорошее для Джорджа.
Узнав, что подросток отлично знает математику, Роб намерен впоследствии предложить ему работу в своей компании, занимающейся управлением капиталом.
Опубликовано: Антон Райт