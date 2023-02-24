МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования в Украине

Китайское внешнеполитическое ведомство опубликовало собственный план по завершению украинского кризиса.

Министерство иностранных дел Китая представило собственный план по мирному урегулированию в Украине, состоящий из двенадцати пунктов, первый из которых предлагает уважать суверенитет других стран.

Во втором пункте Пекин предлагает всем государствам мира отказаться от рудиментарного мышления эпохи холодной войны для снижения градуса напряжённости в мире.

В третьем пункте предлагается сконцентрировать усилия на возобновлении российско-украинского переговорного процесса, в а четвёртом - помочь созданию условия для начала переговоров.

Пятый пункт предлагает запретить политизацию всех вопросов гуманитарного характера, в то время как в шестом КНР советует наладить программу обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Седьмой пункт предполагает создание безопасных условий для функционирования всех энергетических и в частности ядерных объектов в Украине, а седьмой напоминает о недопустимости использования ядерных вооружений.

В девятом пункте МИД Китая предлагает продлить зерновую сделку, а в девятом - отказаться от практики введения односторонних санкционных мер.

Одиннадцатый пункт призывает все государства мира не препятствовать логистическим маршрутам и производству, а в 12-ом китайское правительство предлагает любую помощь для завершения конфликта в Украине.