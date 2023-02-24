Bloomberg: первые танки Leopard 2 отправятся в Украину из Польши 24 февраля

Правительство Польши объявило об отправке первых немецких танков Leopard в Украину.

Днём 24 февраля репортёры американского информагентства Bloomberg сообщили, что сегодня Министерство обороны Польши отправит на территорию Украины первые танки Leopard 2 немецкого производства. Известно, что всего Варшава хочет передать Киеву не менее 14-ти "Леопардов".

Также ожидается, что об отправке немецкого танкового вооружения украинским войскам объявит лично премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который сегодня прибыл в Киев.