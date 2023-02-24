Блащак: первые танки Leopard 2 из Польши прибыли на Украину

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые переданные польской стороной танки Leopard 2 прибыли на Украину.

В пятницу, 24 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на главу Министерства национальной обороны Республики Польша Мариуша Блащака, сообщило о том, что первые переданные официальной Варшавой немецкие танки Leopard 2 попали на территорию Украины, для обеспечения боеспособности украинской армии.

Американское информационное агентство Bloomberg первое сообщило о поставке Польшей танков Leopard 2 на Украину в годовщину начала российской спецоперации по защите Донбасса.