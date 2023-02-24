Блащак: немецкие танки Leopard уже находятся в Украине

Мариуш Блащак подтвердил, что на территории Украины уже присутствуют танки Leopard.

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак утверждает, что к 24 февраля немецкие танки Leopard 2 уже находятся на территории Украины. Ранее стало известно, что Минобороны Польши собирается передать украинским войскам четырнадцать таких танков.

Известно, что сегодня польское Министерство обороны объявило о намерении поставить в Украину танки Leopard в текущую пятницу, поскольку именно сегодня наступила годовщина российской спецоперации. Также сообщается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.