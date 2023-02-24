Пригожин: Сталин бы расстрелял губернаторов Свердловска и Санкт-Петербурга

Евгений Пригожин ответил на критику в свой адрес со стороны свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

24 февраля глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с критикой Александра Беглова и Евгения Куйвашева, являющихся губернаторами Санкт-Петербурга и Свердловка. По мнению Пригожина, по поручению Куйвашева и Беглова в подконтрольных им регионах отказываются хоронить погибших в СВО с почестями.

Позднее Куйвашев публично посоветовал Евгению Пригожину готовить "котлеты и макароны", а не лезть в политику, после чего последний заверил, что в годы Иосифа Сталина губернаторов Свердловска и Санкт-Петербурга ждал бы расстрел.