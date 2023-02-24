Пугачева, посетившая концерт Вайкуле в Израиле, еле двигалась

Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли вместе на концерт в Израиле своей приятельницы Лаймы Вайкуле. Алла Борисовна с трудом передвигалась, расстроив своим внешним видом фанатов.

Лайма Вайкуле выступала в Тель-Авиве с концертом, который не могли не посетить Алла Пугачева и Максим Галкин, которые долгое время дружат с латвийской артисткой.

Знаменитостям были отведены места на первом ряду.