Пугачева, посетившая концерт Вайкуле в Израиле, еле двигалась

2023-02-24 15:07

Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли вместе на концерт в Израиле своей приятельницы Лаймы Вайкуле. Алла Борисовна с трудом передвигалась, расстроив своим внешним видом фанатов.

Лайма Вайкуле выступала в Тель-Авиве с концертом, который не могли не посетить Алла Пугачева и Максим Галкин, которые долгое время дружат с латвийской артисткой.

Знаменитостям были отведены места на первом ряду.

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    Галкин держал в руках пышный букет цветов, который предназначался хозяйке вечера.

    Внешний вид Пугачевой расстроил поклонников. Было видно, что двигается она с трудом, а супруг постоянно поддерживал ее за руку.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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