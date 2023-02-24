Пугачева, посетившая концерт Вайкуле в Израиле, еле двигалась
2023-02-24 15:07
Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли вместе на концерт в Израиле своей приятельницы Лаймы Вайкуле. Алла Борисовна с трудом передвигалась, расстроив своим внешним видом фанатов.
Лайма Вайкуле выступала в Тель-Авиве с концертом, который не могли не посетить Алла Пугачева и Максим Галкин, которые долгое время дружат с латвийской артисткой.
Знаменитостям были отведены места на первом ряду.
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Галкин держал в руках пышный букет цветов, который предназначался хозяйке вечера.
Внешний вид Пугачевой расстроил поклонников. Было видно, что двигается она с трудом, а супруг постоянно поддерживал ее за руку.
Опубликовано: Наталья Гончарова