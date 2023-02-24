Глава НАТО заявил, что Китай больше не пользуется доверием в отношении Украины

Китай «больше не пользуется доверием» в отношении Украины, заявил в пятницу глава НАТО Йенс Столтенберг, выразив свой скептицизм в отношении предложений Пекина о прекращении войны.

«По предложениям и пунктам, представленным Китаем, нет доверия, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину. А еще она за несколько дней до вторжения подписала соглашение (...) о бессрочном партнерстве с Россией», — сказал Столтенберг журналистам в Таллинне.

Ранее западные внешнеполитические институты распространили информацию о том, что Китай, якобы готовится поставить России некие вооружения.

В пятницу, 24 февраля появилась информация, что некие частные компании КНР готовы поставить ВС России боевые дроны.