Глава НАТО заявил, что Китай больше не пользуется доверием в отношении Украины
2023-02-24 15:12
Китай «больше не пользуется доверием» в отношении Украины, заявил в пятницу глава НАТО Йенс Столтенберг, выразив свой скептицизм в отношении предложений Пекина о прекращении войны.
«По предложениям и пунктам, представленным Китаем, нет доверия, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину. А еще она за несколько дней до вторжения подписала соглашение (...) о бессрочном партнерстве с Россией», — сказал Столтенберг журналистам в Таллинне.
Ранее западные внешнеполитические институты распространили информацию о том, что Китай, якобы готовится поставить России некие вооружения.
В пятницу, 24 февраля появилась информация, что некие частные компании КНР готовы поставить ВС России боевые дроны.
Опубликовано: Тарас Медведев