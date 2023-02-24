МИД РФ: военные действия в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию

В российском МИДе заявили, что любые действия, представляющие угрозу безопасности россиянам, миротворцам и военным в Приднестровье, будут расценены как нападение на Россию.

24 февраля пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации на официальном веб-сайте опубликовала заявление в связи с подготовкой киевским режимом военной провокации в отношении Приднестровья.

В дипломатическом ведомстве заявили, что любые действия, представляющие угрозу безопасности россиянам, российскому миротворческому контингенту, военнослужащим Оперативной группы российских войск и военных складов в селе Колбасна в Приднестровье, будут рассматриваться официальной Москвой в соответствии с международным правом как нападение на Россию.

Отмечается, что Россия выступает за решение любых вопросов политико-дипломатическим путём.