В Москве с наркотиками задержан сын Игоря Талькова

В машине, в которой ехал Тальков-младший, обнаружили гашиш. На мужчину составили два административных протокола.

В центре Москвы задержан сына известного рок-музыканта Игоря Талькова - 41-летнего Игоря Талькова-младшего, сообщает МК. В «Мерседесе», где мужчина ехал с женой, обнаружили гашиш.

Сообщается, что для проверки авто остановили сегодня поздней ночью. Тальков был не в духе, кричал и размахивал пакетом с наркотиками.

На вопрос, что находится в пакете, мужчина ответил, что - гашиш.

Разбуянившегося Игоря-младшего заковали в наручники и вместе с женой доставили в отдел полиции. Содержимое пакета было отправлено на экспертизу.

На Талькова заведены административные дела - по статьям «Потребление наркотических веществ» и «Потребление наркотических средств в общественных местах». Издание напоминает, что проблемы с законом у мужчины были и раньше - в свое время его лишали прав за нетрезвое вождение.