Пэрис Хилтон, наконец, рассказала, какое имя они с мужем дали своему первенцу

Пока младенцу не исполнилось чуть больше недели, родители никому не раскрывали имени своего ребенка.

О том, что сына назвали Фениксом, Пэрис Хилтон и Картер Роум рассказали совсем недавно. Пара держала это в тайне даже от родственников, друзей и знакомых.

Так они стремились сохранить приватность, стараясь не пускать общественность в свою личную жизнь.

Даже моя мама, или моя сестра, или мои лучшие друзья – никто не знал буквально, пока ему не исполнилось больше недели, так что было очень приятно, что это наше с Картером совместное путешествие, потому что я просто чувствую, что моя жизнь была такой публичной, и у меня никогда не было ничего особенного.Просто это будет моим.

В среду своем подкасте "Это Париж" Пэрис рассказала, как она выбирала имя ребенку и прочитала отрывок из своей будущей книги "Париж: мемуары", которая должна выйти 2 марта.

Она объяснила, что Феникс - это "птица, которая вспыхивает, а затем восстает из пепла, чтобы снова летать".

Я хочу, чтобы мой сын рос, зная, что катастрофы и триумфы проходят через всю нашу жизнь и что это должно дать нам большую надежду на будущее.

Также Пэрис рассказала о том, как она чувствует себя в роли мамы:

Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады создать нашу семью, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу.

Феникс - первый ребенок у звездной пары, и похоже Картер и Пэрис действительно счастливы друг с другом и со своим маленьким сыном.