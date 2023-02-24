Пилецкая осудила Калныньша за антироссийские высказывания и высокомерное поведение
2023-02-24 16:16
Актриса Татьяна Пилецкая не в восторге от поведения своего прибалтийского коллеги Ивара Калныньша, бывшего всегда обласканным российскими зрителями.
Актриса Татьяна Пилецкая осуждает Ивара Калныньша за высказывания против России, но вспоминает, что тот отличался неподобающим поведением и раньше.
Артистка обвинила коллегу в высокомерности.
Знаменитости снимались вместе в картине-оперетте "Сильва" на киностудии "Ленфильм", а когда спустя годы встретились и Пилецкая радостно поприветствовала коллегу, тот сквозь зубы процедил: "Привет".
Опубликовано: Наталья Гончарова