Рианна выступит на церемонии вручения премии «Оскар» с песней Lift Me Up

Рианна исполнит номинированную на премию “Оскар” песню "Lift Me Up" из фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" на 95-й церемонии вручения премии "Оскар".

Исполнительные продюсеры и шоураннеры Гленн Вайс и Рики Киршнер объявили, что Рианна исполнит номинированную на премию “Оскар” песню "Lift Me Up" из фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" на 95-й церемонии вручения премии "Оскар".

Песня "Lift Me Up" с музыкой Темса, Рианны, Райана Куглера и Людвига Горанссона и стихами Темса и Райана Куглера номинирована на премию "Оригинальная песня". Это первая номинация певицы на "Оскар".

Рианна, которая не выпускала новый альбом со времен "Anti" 2016 года, в начале этого месяца стала хедлайнером шоу в перерыве между выступлениями на Суперкубке.

Во время выступления, она сообщила, что находится беременна вторым ребенком.

Рианна не упоминала об этом во время шоу, но было заметно, что она беременна, и представители подтвердили новость Variety вскоре после выступления.

Между тем, многие актеры и знаменитости вручали или принимали награды на церемонии вручения премии "Оскар" во время беременности.

Но Кэтрин Зета-Джонс - была единственной знаменитостью за последнее время (до Рианны), которая исполнила музыкальный номер на церемонии вручения премии "Оскар" во время беременности.

Джонс была на восьмом месяце, когда исполнила песню “I Move On” из “Чикаго” на церемонии вручения премии "Оскар" 2003 года с королевой Латифой.

В том же году Джонс получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, а всего через несколько недель у нее родилась дочь Кэрис.

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье, 12 марта, в Dolby Theatre в Ovation Hollywood и будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC и более чем в 200 странах по всему миру.