Моравецкий: Польша передала Украине первые четыре танка Leopard 2

Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша передала Украине первые четыре танка Leopard производства ФРГ.

24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве сообщил о том, что официальная Варшава передала Украине в рамках первой поставки передала Украине четыре танка Leopard 2.

Моравецкий добавил, что Польша в ближайшее время намерена также поставить на Украину для обеспечения нужд украинской армии 60 основных боевых танков PT-91.