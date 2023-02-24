Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики.

В пятницу, 24 февраля 2023 года, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что главе ЧР Рамзану Кадырову «присвоено высшее звание республики – Герой Чеченской Республики за № 1» за заслуги перед Чечнёй и Россией.

Дадудов отметил факт того, что благодаря деятельности Кадырова в Чеченской Республике полностью покончено с международным терроризмом, налажена мирная жизнь, регион в кратчайшие сроки был восстановлен по всем основным параметрам и сегодня является динамично развивающимся субъектом Российской Федерации.