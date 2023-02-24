По пятьсот отжиманий и приседаний: «самый опасный блогер» рассказал о своем распорядке в тюрьме

Эндрю Тейта обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми, он ждет суда в тюремной камере Румынии.

Скандальный блогер, названный «королем токсичной маскулинности» Эндрю Тейт в топе заголовков даже после его ареста. На днях мужчина, два месяца коротающий время в румынской тюрьме, нашел возможность о себе напомнить, сообщает Супер.ру.

Бывший кикбоксер рассказал в Твиттере о своем распорядке дня. И он довольно плотный.

В ожидании суда - а блогера обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми - Тейт ежедневно выполняет по 500 приседаний и по 500 отжиманий, а также проходит 10 километров по камере.

В привычной агрессивно-мотивационной манере Тейт призвал подписчиков брать с него пример и заняться спортом активнее.

Если мои дни в камере окажутся более продуктивны, нежели ваши, вы должны злиться на себя. Это значит, что вы неудачники. Как вы сможете добиться успеха, если не можете превзойти человека, который сидит в тюрьме? Работайте больше, — передали слова блогера его соратники, которых пока еще не забанили в соцсетях.

Комментаторы, в числе которых немало противников скандального блогера, на твит отреагировали неоднозначно.

Это мы неудачники? А кто из нас в тюрьме? — задает вопрос один. Зато я в любой момент могу сесть в машину и поехать куда хочу, — потроллил горе-гуру другой. Самое грустное, что дети на это опять купятся. Они ведь такие впечатлительные, — небезосновательно заметил третий.

Эндрю Тейт был взят под стражу в декабре 2022 года. Однако и до ареста многие наблюдатели считали его самым опасным блогером в Сети. Экс-участник британского шоу Big Brother прославился своими женоненавистническими и расистскими взглядами.

К сожалению, это не помешало ему попасть в число влиятельных людей в Интернете.