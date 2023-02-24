В ящиках с рассадой появилась плесень: эксперты объяснили причину и подсказали, что делать

Этот опасный грибок негативно влияет на молодые ростки, потому начинать борьбу с ним нужно как можно раньше.

Чтобы избежать появление плесени, нужно знать, что провоцирует ее появление. Какие это причины?

Чаще всего плесень появляется там, где грунт переувлажнен. Не нужно очень часто поливать рассаду, если в емкости нету дренажных отверстий. Грибок может появиться также в том случае, если в помещении повышенная влажность воздуха, отсутствуют вентиляция и проветривание.

Езе одна причина - горшки стоят очень далеко от света, рассаду поливают водопроводной водой, которой не дали отстояться хотя бы день.

Чтобы избежать этой неприятности, почву нужно периодически рыхлить - для поступления воздуха к корням растений.

Опытные дачники причиной появления плесени на грунте в контейнерах с рассадой называют еще и навоз. Потому это удобрение в ящики лучше не добавлять.