США с 10 марта введут пошлину в 200% на импорт алюминия из России

В Белом доме сообщили, что США с 10 марта текущего 2023 года введут пошлину в 200% на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.

24 февраля пресс-служба Белого дома на официальном веб-сайте опубликовала заявление президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена, согласно которому США с 10 марта 2023 года вводят 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров, которые были произведены в России.

Помимо прочего, с 10 апреля 2023 года вводится пошлина в 200% на алюминиевые товары, где содержится любое количество первичного алюминия, использованного в производстве, было выплавлено в России.

Отмечается, что данное решение было принято Баденом «для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей».