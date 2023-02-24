Остин: конфликт на Украине завершится переговорами

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинский конфликт в конечном счёте завершится переговорами.

24 февраля министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин в интервью американскому телеканалу CNN выразил свою уверенность в том, что конфликт на Украине «закончится какими-то переговорами».

Остин также заявил, что официальный Вашингтон намерен продолжать оказывать помощь киевскому режиму до тер пор, пока тот пытается «получить контроль над территориями государства» и пока Вооружённые силы Украины ведут бои в зоне проведения российской спецоперации по защите населения Донбасса.