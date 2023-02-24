Германия поставила Украине еще четыре Leopard-2

Германия поставляет Украине четыре дополнительных танка Leopard 2, об этом в пятницу сообщило Федеральное министерство обороны.

Ранее власти ФРГ заявили, что поставят Украине 14 танков Leopard-2 в этом году, кроме того киевские власти самостоятельно договорились с немецким производителем о партии танков и другой военной техники.

Сегодня же во время визита в Киев премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что привез на Украину четыре «Леопарда».

