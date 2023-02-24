В Баварии телефонные мошенники украли 100 000 евро у пенсионерки

Мошенники украли около 100 000 евро у 91-летней женщины из Верхней Франконии, сообщила полиция Баварии в пятницу, 24 февраля.

В среду злоумышленники заявили по телефону, что родственник бабушки находится в тюрьме из-за серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Они попросили пожилую женщину из Хофа внести залог. Позже в тот же день у ее входной двери появились мужчина и женщина, выдававшие себя за полицейских.

Пожилая женщина передал им золото и наличные на сумму около 100 000 евро.

С помощью той же аферы мошенники также пытались получить более 10 000 евро от 90-летнего мужчины в среду.