В Москве отменены выступления Николая Носкова

Его коллега рассказал, что у 67-летнего исполнителя ухудшилось здоровье: есть боли, поднялось давление.

Причину, по которой Николай Носков не вышел на сцену в Москве, назвал коллега певца - IVAN (Александр Иванов), сообщает Мослента со ссылкой на МК.

Как выяснилось, у 67-летнего исполнителя ухудшилось здоровье.

Николай Иванович неважно себя чувствует. Есть боли, давление. Он принял решение об отмене в Москве 2-х концертов. Но он герой. И обязательно все преодолеет, — заявил IVAN.

Он также добавил, что никто не заставляет прикованного к инвалидному креслу Носкова выступать:

Если бы Николай Иванович не хотел сам петь, то ничего бы не происходило. Он не тот, кого можно заставить что-нибудь сделать против его воли. Николай Иванович хочет выступать, потому продолжает давать концерты.

Молодой певец уточнил, что Носков недавно записал новые песни, а 26-го февраля намерен отправиться в гастрольный тур.