Times: существует шесть сценариев завершения украинского конфликта

Издание Times опубликовало материал дипломатического корреспондента Кэтрин Филп, которая перечислила шесть возможных сценариев завершения конфликта на Украине.

Первый сценарий – это соглашение, которое принудит Украину к невыгодному ей миру, второй – война на истощение.

Третьим сценарием Филп назвала прекращение огня и заморозку конфликта, четвертым – победу Украины и отступление России.

Пятый сценарий заключается в поражении Украины и победе России, а шестой – это вмешательство НАТО или ядерная война.