Небензя: Россия готова реализовать цели спецоперации мирными способами
2023-02-24 21:27
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна готова реализовать цели спецоперации на Украине мирным путем.
При этом он подчеркнул, что любые другие варианты и схемы российская сторона даже не рассматривает.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что РФ готова достигать целей спецоперации политическими и дипломатическими путями.
Она пояснила, что это означает прекращение поставок оружия и отправки наемников на Украину, а также признание новых российских территорий.
Опубликовано: Светлана Репина