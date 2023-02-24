Небензя: Россия готова реализовать цели спецоперации мирными способами

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна готова реализовать цели спецоперации на Украине мирным путем.

При этом он подчеркнул, что любые другие варианты и схемы российская сторона даже не рассматривает.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что РФ готова достигать целей спецоперации политическими и дипломатическими путями.

Она пояснила, что это означает прекращение поставок оружия и отправки наемников на Украину, а также признание новых российских территорий.