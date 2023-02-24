США по решению Байдена вводят пошлину 200% на российские алюминиевые изделия
2023-02-24 21:46
Американский президент Джо Байден заявил, что с 10 марта нынешнего года пошлины на российские алюминиевые изделия должны быть повышены.
По его словам, с указанной даты будет введена пошлина в 200% на продукцию из алюминия, произведенную в РФ.
Новая пошлина затронет не только изделия, которые отливаются из алюминия в России, но и товары, которые сделаны из российского металла.
Ранее в США сообщили о введении новых антироссийских санкций, под которые попали финансовые институты РФ.
Опубликовано: Светлана Репина