США по решению Байдена вводят пошлину 200% на российские алюминиевые изделия

Американский президент Джо Байден заявил, что с 10 марта нынешнего года пошлины на российские алюминиевые изделия должны быть повышены.

По его словам, с указанной даты будет введена пошлина в 200% на продукцию из алюминия, произведенную в РФ.

Новая пошлина затронет не только изделия, которые отливаются из алюминия в России, но и товары, которые сделаны из российского металла.

Ранее в США сообщили о введении новых антироссийских санкций, под которые попали финансовые институты РФ.