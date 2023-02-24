Газета The Times назвала шесть сценариев завершения конфликта на Украине

Журналистка The Times Кэтри Филп назвала шесть сценариев завершения украинского конфликта, допустив победу как Украины, так и России.

24 февраля дипломатический корреспондент британской газеты The Times Кэтрин Филп к годовщине начала специальной военной операции России на Украине опубликовала статью, в которой назвала шесть сценариев урегулирования украинского конфликта.

Филп считает, что первым вариантом разрешения конфликта на Украине является мирное соглашение, отметив, что усадить Киев за стол переговоров с Москвой было бы крайне сложной задачей.

Вторым сценарием журналистка The Times видит «войну на истощение», а третьим — прекращение огня с последующей заморозкой конфликта без каких-либо уступок и подписания мирного договора.

Четвёртым, по её мнению, является «отступление России и победа Украины». Пятым — победу Российской Федерации, которая достигнет всех поставленных целей спецоперации.

Шестым по счёту пунктом Кэтри Филп указала начало ядерной войны или вмешательство Североатлантического альянса в конфликт на Украине.