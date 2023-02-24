Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив ряд вопросов

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, обсудив вопросы сотрудничества и ситуацию на Украине.

В пятницу, 24 февраля 2023 года, пресс-служба Кремля на официальном веб-сайте сообщила о состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган обсудили вопросы российско-турецкого сотрудничества, в частности, практические аспекты дальнейших поставок российских энергоносителей и строительства АЭС «Аккую», а также обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Кроме того, Тайип Эрдоган выразил искреннюю благодарность за помощь России в ликвидации последствий смертоносных землетрясений в Турции.