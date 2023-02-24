Минфин США ввел санкции против Запорожской АЭС

Минфин США опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о введении санкций в отношении Запорожской АЭС.

По информации американского ведомства, в санкционный список попал также гендиректор АО ОЕ ЗАЭС Олег Романенко.

В ответ на эту информацию советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что санкции США не окажут никакого влияния на работу станции.

Вместе с тем он признал, что такие ограничения могут спровоцировать вторичные санкции за взаимодействие с эксплуатирующей организацией ЗАЭС.