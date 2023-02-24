Time: Запад предоставит Украине финансовую помощь в обмен на признание потери территорий

Издание Time опубликовало материал Филипа Шорта, который считает, что Запад поможет Украине смириться с потерей территорий.

По мнению обозревателя, западные страны не заинтересованы в том, чтобы Украины возвращала Крым, Донбасс, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Операция по возврату территорий была бы слишком затратной, а Запад не может оказывать бесконечную поддержку Киеву.

Шорт пишет, что США и союзники выделят Украине огромную финансовую помощь на восстановление, чтобы Киев смирился с потерей территорий.