Time: Запад предоставит Украине финансовую помощь в обмен на признание потери территорий
2023-02-24 23:17
Издание Time опубликовало материал Филипа Шорта, который считает, что Запад поможет Украине смириться с потерей территорий.
По мнению обозревателя, западные страны не заинтересованы в том, чтобы Украины возвращала Крым, Донбасс, а также Запорожскую и Херсонскую области.
Операция по возврату территорий была бы слишком затратной, а Запад не может оказывать бесконечную поддержку Киеву.
Шорт пишет, что США и союзники выделят Украине огромную финансовую помощь на восстановление, чтобы Киев смирился с потерей территорий.
Опубликовано: Светлана Репина