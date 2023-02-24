Конгресс США потребовал от Байдена все документы о помощи Украине

На рассмотрение Конгресса США представлен проект резолюции, в котором содержится требование к Джо Байдену предоставить все документы о военной помощи Украине.

Инициатором таких требований стала член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представительница Республиканской партии.

В документе сказано, что в палату представителей должны быть переданы аудиозаписи встреч и телефонных разговоров, сообщения из электронной почты, касающиеся помощи Украине.

То же относится к копиям всех документов, в том числе финансовых с детальным указанием получателей помощи.