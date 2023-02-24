Представители РФ при ООН Небензя и Полянский ушли из зала Совбеза перед выступлением представителей ЕС
2023-02-24 23:44
Перед выступлением представителей стран Евросоюза в Совбезе ООН представители РФ при организации Василий Небензя и Дмитрий Полянский ушли из зала.
Перед этим Небензя заявил, что в обсуждении участвует сразу 12 стран ЕС, а это беспрецедентно большое количество.
По его мнению, все они придерживаются одной позиции и не внесут ничего ценного в дискуссию.
Небензя также сказал, что подобный подход сводит на нет всю ценность обсуждение и наносит ущерб репутации самого Совбеза ООН.
Опубликовано: Светлана Репина