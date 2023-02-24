Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов выписался из больницы после отравления ядовитым письмом

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что его уже выписали из больницы, и вскоре он вернется в зону СВО.

Алаудинов попал в медучреждение с симптомами отравления после того, как получил конверт с письмом.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что конверт был пропитан отравляющими веществами.

Алаудинову, а также его адъютантам пришлось отправиться в Москву, чтобы пройти лечение в больнице.