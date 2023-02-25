Bloomberg: за время спецоперации на Украине российские миллиардеры потеряли 67 миллиардов долларов

Агентство Bloomberg сообщает, что потери российских миллиардеров за год проведения спецоперации на Украине составили 67 млрд долларов.

Больше всех потерял за это время Алексей Мордашев, владелец «Северстали». Его состояние уменьшилось на 6,7 млрд долларов.

У главы совета директоров Группы НЛМК Владимира Лисина потери достигли 5,9 млрд долларов, а у Романа Абрамовича – 5,6 млрд долларов.

Но гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев за тот же период стал богаче на 2,1 млрд долларов, а основатель USM Алишер Усманов – на 1,2 млрд долларов.