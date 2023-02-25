Посол Польши при ЕС Садось: Варшава поставила свои условия в обмен на принятие санкций против РФ

Польский посол при ЕС Анджей Садось сообщил, что его страна согласилась принять пакет санкций против России, но поставила ряд условий.

Польша призвала Еврокомиссию заняться вопросом незаконной депортации детей с Украины в Россию и подготовить санкции против Беларуси.

Польская сторона также требует принять санкции в отношении российского «Росатома» и руководства этой госкомпании.

Еще одно требование Польши касается введения санкций в отношении алмазов, добываемых в России.