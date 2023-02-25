Посол Польши при ЕС Садось: Варшава поставила свои условия в обмен на принятие санкций против РФ
2023-02-25 01:23
Польский посол при ЕС Анджей Садось сообщил, что его страна согласилась принять пакет санкций против России, но поставила ряд условий.
Польша призвала Еврокомиссию заняться вопросом незаконной депортации детей с Украины в Россию и подготовить санкции против Беларуси.
Польская сторона также требует принять санкции в отношении российского «Росатома» и руководства этой госкомпании.
Еще одно требование Польши касается введения санкций в отношении алмазов, добываемых в России.
Опубликовано: Светлана Репина