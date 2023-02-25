В Крыму пригрозили третьей мировой войной при попытке захвата полуострова

Анастасия Гридчина, возглавляющая украинскую общину Крыма, заявила, что попытка нападения на полуостров развяжет третью мировую войну.

Так она прокомментировала заявления Владимира Зеленского о подготовке к атаке на Крым.

Гридчина сказала, что для Зеленского заявления о Крыме уже стали своеобразной заученной мантрой.

Она также подчеркнула, что в случае начала боев за полуостров все западное оружие вместе с танками будет гореть, как свечки.