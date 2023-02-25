В Крыму пригрозили третьей мировой войной при попытке захвата полуострова
2023-02-25 01:55
Анастасия Гридчина, возглавляющая украинскую общину Крыма, заявила, что попытка нападения на полуостров развяжет третью мировую войну.
Так она прокомментировала заявления Владимира Зеленского о подготовке к атаке на Крым.
Гридчина сказала, что для Зеленского заявления о Крыме уже стали своеобразной заученной мантрой.
Она также подчеркнула, что в случае начала боев за полуостров все западное оружие вместе с танками будет гореть, как свечки.
Опубликовано: Светлана Репина