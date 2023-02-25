Сенатор Круз предрек третью мировую войну в случае переизбрания Байдена

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что переизбрание президента Джо Байдена на второй срок приведет к третьей мировой войне.

Он назвал Байдена «бесхребетной медузой», отметив, что его слабость делает противников США сильнее.

Сенатор отметил, что ликвидация метеорологического зонда, который посчитали китайским разведывательным аппаратом, указывает на несостоятельность Байдена как главнокомандующего.

Круз также полагает, что Байден прогуливался по Киеву с Зеленским под звуки воздушной тревоги, чтобы показаться крутым.